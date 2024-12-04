مصرع شاب في ظروف غامضة بكفر الخضرة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه مساء أمس الثلاثاء، في قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في ظروف غامضة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في المنوفية، إخطارا من مستشفى الباجور التخصصي، يفيد باستقباله شاب يدعى "محمد. أ. ت. ش" 28 عامًا، متوفي في ظروف غاضمة.

من جانبه، أكد شقيقه الأصغر "مصطفى"، خبر وفاته، لافتا إلى أنهم في انتظار إنهاء تصاريح الدفن، تمهيدًا لتشييع جثمانه بقرية كفر الخضرة.

وأشار مصدر بالقرية لمصراوي، أن والد الشاب المتوفي رحل قبل 6 أشهر بعد رحلة معاناة مع المرض.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.