محافظ بني سويف يتفقد الممشى السياحي ويهنئ المواطنين بالعام الجديد (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الممشى السياحي بالمحافظة للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال احتفالات المواطنين برأس السنة الميلادية والعام الجديد 2025، حيث شهدت الجولة أجواء من الفرح والبهجة بمناسبة استقبال العام الجديد.

وخلال الجولة، هنأ المحافظ المواطنين بحلول العام الميلادي الجديد، معربًا عن أمله في أن يكون عامًا سعيدًا ومليئًا بالخير والبركات على أهالي بني سويف جميعًا. كما شدد على ضرورة مواصلة جهود توفير كل الخدمات والسبل لضمان استمتاع المواطنين والزوار بالممشى خلال احتفالات رأس السنة، ووجّه بتكثيف أعمال النظافة بالمكان وتنظيم حركة الدخول والخروج، مع توفير فرق عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ خلال الاحتفالات.

وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أبناء المحافظة، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، واستمع إلى طلباتهم، مؤكدًا أن كل الجهود التنموية تأتي في الأساس من أجلهم.

رافق المحافظ في جولته بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.