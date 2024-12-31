محافظ جنوب سيناء يستقبل 2447 سائحًا بميناء شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية "آرويا" بميناء شرم الشيخ البحري، وعلى متنها 2447 راكبًا من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى 1515 بحارًا من جنسيات مختلفة. السفينة، القادمة من ميناء جدة في المملكة العربية السعودية إلى ميناء شرم الشيخ، تأتي في إطار الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ، وجذب السياح من مختلف الجنسيات لزيارة "مدينة السلام".

خلال زيارته للسفينة، قدم المحافظ التهنئة للسائحين وطاقم السفينة بمناسبة العام الميلادي الجديد، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن التسهيلات والإجراءات في الميناء. كما تمنّى لهم قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالمقاصد السياحية المتنوعة في شرم الشيخ، واقترح تمديد مدة بقاء السفينة في المدينة للاستمتاع بجميع معالمها السياحية.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للسفينة ولقبطان السفينة، تعبيرًا عن روح الود والمحبة. وفي المقابل، قدّم رئيس مجلس إدارة الشركة نموذج "ماكيت" للسفينة، معبرًا عن شكره وامتنانه للاهتمام الكبير الذي أبداه المحافظ في زيارة السفينة وتقديم الترحيب والتهنئة للركاب وطاقم السفينة.

جدير بالذكر أن سفينة "آرويا" مملوكة لمؤسسة حكومية تتبع المملكة العربية السعودية، وهي سفينة سياحية بطول 335 مترًا وعمق 8.5 متر. وتعد هذه الرحلة هي الرابعة بين جدة وشرم الشيخ، حيث تقوم السفينة برحلات لعرض جميع الجوانب السياحية والترفيهية لمدينة شرم الشيخ، وتحمل علم دولة مالطا.