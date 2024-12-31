محافظ الأقصر يلتقى رؤساء المدن والقرى لبحث مستجدات منظومة التقنين

الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا لرؤساء المراكز والمدن والقرى لبحث مستجدات منظومة التقنين.



وخلال الاجتماع استعرض رؤساء المدن موقف كل قرية على حدة من حيث عدد عقود التقنين التي يجب الانتهاء منها.



وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء على أن رؤساء القرى مسئولين عن كافة الخدمات بقراهم، مشددًا على عدم التقصير واتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين والتواجد اليومي والفعلي فى الشارع مع حسن التعامل مع الأهالي وبشكل واضح وصادق بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مع أهمية التعامل مع الملفات ومواجهة المشكلات أولا بأول مع الشفافية فى قضاء مصالح المواطنين.

كما أكد محافظ الأقصر على أهمية الإزالة فى المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مضيفا أنه سيجري استطلاع رأي المواطنين عن أداء رؤساء القرى لتقييم عملهم.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، ورؤساء المدن والقرى والأحياء.







