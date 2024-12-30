محافظ المنيا يسلم عقود تمليك شقق لـ20 أسرة أولى بالرعاية فى ملوي -صور

المنيا - جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، 20 عقد تمليك وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بقريتي “البراجيل” و”تنده” بمدينة ملوي، ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ خلال كلمته على حق كل مواطن في الحصول على مسكن يليق به ومأوى يحميه، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار تعزيز جهود الدولة لتوفير سكن كريم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف كدواني، أن مبادرة "بداية" تهدف إلى تمكين الأسر المستحقة من العيش في حياة مستقرة وآمنة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون مع القطاع الحكومي لتفعيل المبادرة، التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتقديم الدعم والرعاية للفئات المستحقة في مختلف أنحاء المحافظة.

وخلال اللقاء مع أهالي المركز، هنأ المحافظ المواطنين ببدء تشغيل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، الذي يعد أول مستشفى متخصص في هذا المجال بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المستشفى ستوفر خدمات طبية متميزة لأهالي المنيا بجميع مراكزها وقراها.

وعبّر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ لجهوده المستمرة في تحسين ظروف حياتهم، مثمنين مبادرة "بداية"، التي تعكس اهتمام المحافظة بالفئات الأولى بالرعاية.

حضر مراسم تسليم العقود عويس غرياني، رئيس مركز ملوي، والمهندسة شذى ماضي، مدير إدارة الإسكان بالمحافظة.