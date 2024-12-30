مسئول الأزمات والكوارث بوزارة التعليم يزور الأقصر.. تعرف على السبب

الأقصر-محمد محروس:



استقبل الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الاثنين، هاني معوض مسئول إدارة الأزمات والكوارث بوزارة التربية والتعليم، والموفد من قبل الوزارة لمتابعة سير العمل بإدارة الأزمات داخل المديرية.



يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



وبحث مسئول إدارة الأزمات والكوارث خلال اللقاء مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الأمور المتعلقة بإدارة الأزمات وسبل التغلب علي المعوقات، وذلك بحضور بربش بغدادي مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية، كما تم عقد إجتماع مع منسقي الأزمات والكوارث بالإدارات التعليمية بمقر مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة، وذلك لمناقشة معوقات العمل وتذليلها.



وعلى هامش الزيارة جرى تنفيذ خطة إخلاء بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات، والتي لاقت استحسان المسئول الوزاري، وعكست التجربة مدى جاهزية واستعداد المدرسة للتعامل مع أي مخاطر محتمل وقوعها.