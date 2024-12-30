بعد تعطيل الدراسة فى البحيرة.. إرجاء التقييمات إلى يوم السبت المقبل

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إرجاء كافة التقييمات التي كانت مقررة اليوم الإثنين 30 ديسمبر، لتؤدي يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير 2025.

جاء ذلك عقب قرار الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة تعطيل الدراسة اليوم ، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية فى نطاق المحافظة، نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية.

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمون، والمعلمون المعينين بنسبة ال 5%؛ وكذا جميع الأمهات التي ترعى طفل يقل عن 12 عام.

على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات، مع انتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية.