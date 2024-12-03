إحالة أوراق قاتل "مُدرس أشمون" بالمنوفية إلى مفتي الجمهورية

المنوفية - أحمد الباهي:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل "عبد العظيم حمدي الباجوري"، مُعلم بمدينة أشمون، إلى فضيلة المفتي.

وكانت مدينة أشمون قد شهدت جريمة قتل مروعة في شهر مايو الماضي، حيث أقدم شاب على قتل المُعلم بداعي تشجيعه لزوجته، طالبة الدبلوم لدى المُعلم، على الخروج لحضور الدروس الخصوصية. حمل المتهم سلاحًا أبيض واستدرج المُعلم أثناء أحد الدروس الخصوصية وأجهز عليه أمام منزله.

ألقت وحدة مباحث أشمون القبض على المتهم "بلال. أ. ش"، واعترف أمام الجهات المختصة بارتكابه الجريمة بداعي الغيرة على زوجته، وخروجها رغم تأكيده عليها بعدم فعل ذلك.

اقرأ أيضًا:

مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"