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بعد توقف 24 ساعة.. تجدد هطول أمطار عيد الميلاد في الإسكندرية - صور

02:02 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (4)
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (5)
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (6)
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (7)
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (8)
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (1)
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (9)
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    هطول أمطار خفيفة في الإسكندرية (2)
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تجدد هطول الأمطار على أحياء وسط وغرب الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، وسط استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعد توقف دام 24 ساعة تزامنًا مع نوة "عيد الميلاد".

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالأجهزة التنفيذية والأحياء والصرف الصحي، وذلك للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والطقس السيئ.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار نشر سيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع، لضمان استمرار حركة المرور.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

وتتعرض الإسكندرية لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة البحرية.

أمطار الطقس عيد الميلاد الإسكندرية
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