بسبب لعب العيال.. إصابة 10 أشخاص في مشاجرة مسلحة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 10 أشخاص، جراء نشوب مشاجرة مسلحة في منطقة حاجر الجبل التابعة لمركز الوقف محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في منطقة حاجر الجبل أسفرت عن إصابة 10 أشخاص بطلق ناري خرطوش وبالعصا بسبب مشادات على لعب الصغار.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.