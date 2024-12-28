رشح المياه الجوفية يعطل حركة المرور في نفق جمال عبد الناصر بالإسماعيلية -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعرب عدد من أهالي الإسماعيلية، عن استيائهم من مشكلة رشح المياه الجوفية في مدخل نفق جمال عبد الناصر، مؤكدين أن هذا الأمر يعيق حركة السيارات بشكل ملحوظ، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يزيد من تفاقم المشكلة نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، الأمر الذي يستدعي تدخلًا سريعًا من سيارات المحافظة لشفط المياه وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وقال مجدي علي، أحد مواطني الإسماعيلية: إن نفق جمال عبد الناصر تعتبر من المحاور المرورية الهامة التي تربط بين أحياء المدينة، ويشهد تكدسًا مروريًا بشكل خاص في أوقات الذروة.

وأضاف أنه رغم أهميته، فإن النفق يعاني من تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار في فصل الشتاء نتيجة لانسداد شبكات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور بشكل كبير.

من جانبها، ذكرت منى عبد الله، إحدى سكان منطقة الممر، أنها تستخدم نفق جمال عبد الناصر يوميًا للذهاب إلى عملها، وأشارت إلى أنها كثيرًا ما تجد تكسيرًا في طبقات الأسفلت داخل النفق، بالإضافة إلى تراكم مياه الصرف الصحي في بعض الأحيان بسبب كسر في أحد المواسير.

وطالبت بضرورة إجراء صيانة دورية للنفق لتجنب الحوادث وتحسين الحالة العامة للطريق.

وفي تعليق على المشكلة، كشف المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المياه الجوفية عند مدخل النفق من جهة شارع السلطان حسين في نطاق حي أول مدينة الإسماعيلية.”

وأضاف الشيمي: “الأعمال التي تمت تأتي في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، بعد رصد مشكلة رشح المياه الجوفية في مدخل النفق، وهو ما أدى إلى ظهور حفر وتصدعات في الأسفلت. المديرية تقوم حاليًا بتجهيز أعمال الرصف للجزء الذي تم معالجته، في انتظار تنفيذ الحلول الدائمة في الفترة المقبلة.”

ويأمل المواطنون في الإسماعيلية أن تكون هذه الجهود بداية لحل جذري للمشكلات المستمرة في النفق، مما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وحماية سلامة المواطنين.