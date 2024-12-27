بالصور - محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان العام لتحسين الخدمات الطبية

أسيوط - محمود عجمي:

في إطار جولاته الميدانية المستمرة، قام اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة تفقدية لمستشفى الإيمان العام، تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، وضمان الانضباط الإداري وتوافر الكوادر البشرية في جميع التخصصات الطبية.

رافق المحافظ في جولته الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد رفعت، نائب إداري المستشفى، والدكتور محمد عثمان، نائب إداري المستشفى.

شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال العام، والملاحظة، والعناية المركزة، وأقسام المسنين والأطفال المبتسرين. واطلع المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتعرف على المعوقات التي قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية. كما قام بمراجعة سجلات المرضى واستفسر عن مواعيد دخولهم ومدة تلقيهم للعلاج، وأمر بإجراء الكشف الطبي على عدد من الحالات.

حرص المحافظ خلال جولته على التحدث مع المرضى ومرافقيهم للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم. وشدد على الأطباء بضرورة التواجد أثناء ساعات العمل وتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمرضى.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالمنظومة الطبية، وتعمل على دعمها بكافة الإمكانات اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها، بهدف تحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.