بعد تحسن حالة البحر.. إعادة فتح ميناء نويبع وانتظام الحركة الملاحية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية به.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكان قد جرى إغلاق ميناء نويبع البحري مساء أمس الخميس لسوء الأحوال الجوية، و تتراوح شدة الرياح ما بين 25- 30 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-3.5 أمتار،والضغط 1010, وإضراب حالة البحر ، مما أدى إلى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.