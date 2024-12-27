بسلاح الأب.. نيران العبث تغتال براءة "فاطمة" بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت طفلة مصرعها متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالرأس، حال عبث أحد أقاربها بسلاح ناري، في البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "فاطمة. ع" 5 أعوام مصابة بطلق ناري بالرأس، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد والدها أنه أثناء تواجده بمنزله وبرفقته ابن شقيقته "عماد. ع" 19 عامًا عامل وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابة ابنته التي أودت بحياتها، دون قصد، ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.