مشروعان بجامعة السويس يفوزان بتمويل وحدة تطوير مشروعات التعليم العالي

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن فوز مشروعين من الجامعة بتمويل وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي. تشمل المشروعات: مشروع تطوير مركز التميز العلمي لأبحاث المواد والميتالورجي بالسويس وسيناء بكلية هندسة البترول والتعدين، ومشروع معمل تكنولوجيا كفاءة الطاقة والاستدامة بكلية التكنولوجيا والتعليم، للاعتماد الدولي.

وأوضح الدكتور حنيجل أن تطوير المعامل والمختبرات بالجامعة يمثل أولوية في عملية التطوير، حيث سبق اعتماد مركز الاستشارات واختبار أنظمة الخلايا الشمسية بكلية التكنولوجيا والتعليم. وأكد أن الجامعة تقترب من الانتهاء من اعتماد المعمل المركزي بكلية الثروة السمكية، بما يعكس حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة ومطابقة نتائجها للمعايير الدولية وفقاً لمواصفة الأيزو العالمية.

وأشار إلى أن الجامعة عملت على تأهيل معاملها للاعتماد الدولي من خلال التقدم للمشروعات التنافسية الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.

وقدم الدكتور حنيجل التهنئة للدكتور عصام أحمد علي، عميد كلية هندسة البترول والتعدين، والدكتور حسام الدين مصطفى عطية، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، وإدارة الكليتين، مثمناً الجهود المبذولة في إعداد ملف الحصول على التمويل.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الاستمرار في بذل الجهود للوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال، مشيداً بدور وحدة المشروعات بالجامعة في تقديم الدعم الفني لمختلف المشروعات.