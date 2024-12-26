دم الأب لطخ يد الابن المدمن.. تفاصيل جريمة مروعة هزت الإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

انتهت حياة أب بريء على يد ابنه المدمن، في جريمة هزت محافظة الإسماعيلية، فبعد سنوات من العطاء والتضحية، دفع "يسرى" حياته ثمناً لإدمان ابنه "أحمد" داخل منزله فى منطقة الشهداء.

بدأت القصة عندما تعرف الابن على أصدقاء السوء وانحرف عن الطريق الصحيح، ليدخل عالم الإدمان. لم يتردد الأب المسن، الموظف المتقاعد بشركة الموانئ، في اتخاذ قرار صعب بإرسال ابنه إلى مصحة لعلاج الإدمان، أملاً في إنقاذه من براثن هذه الآفة.

قبل لحظات من وقوع الجريمة، كان الأب غارقًا في تفكير عميق، يراود ذهنه مستقبل أسرته التي بذل كل ما يملك لبنائها، وفي الوقت الذي كانت فيه الأم تعد وجبة العشاء، آملاً في لحظات من الهدوء، كان الشيطان يوسوس للابن المدمن، فقد كان يعاني من آثار المخدرات التي تعاطاها سرا، وشعور بالخيانة تجاه والده الذي أجبره على العلاج، وفجأة، وفي لمح البصر، انفجرت شرارة الغضب داخل "أحمد"، وانطلق نحو والده بسلاح أبيض، طاعناً إياه بلا رحمة وكأنما يريد التخلص من كابوس حياته.

توقفت عقارب الساعة في تلك اللحظة المشؤومة، وسيطرت حالة من الذهول والصدمة على الجميع، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الجريمة، وجدت مشهداً مروعاً: أحمد جالساً بجانب جثة والده، يمسك بسلاح الجريمة، وكأنه لا يزال غير قادر على استيعاب ما فعل.

كان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يُفيد بمقتل رجل مسن يدعى "يسري" موظف سابق بشركة الموانئ على يد ابنه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وأمر اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع الجريمة، وكشف أسباب الواقعة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات سكان المنطقة.

وحسب رواية أهالي المنطقة، الذين أكدوا أن المتهم كان دائم افتعال المشاكل مع أسرته وكثيرا ما تطور الخلاف إلى اعتداءات، أما المجنى عليه فكان رجلا مشهودا له بحسن الخلق وعلاقاته الطيبة مع جيرانه.



وأضافوا أن وقت الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم ووالده وسرعان ما تطورت إلى الاعتداء مستخدماً سلاحا أبيض، وأصيب المجني عليه بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد وعلى إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.