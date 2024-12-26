إحالة إدارة إحدى المدارس الابتدائية في بني سويف للتحقيق

بني سويف- حمدي سليمان:

أحالت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إدارة إحدى المدارس الابتدائية بإدارة بني سويف التعليمية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، للتراخي والتقصير في العمل، وتدني مستوى النظافة داخل المدرسة.

جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بعدد من المدارس لمتابعة الالتزام بالقرارات، والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العمل

وخلال الجولة شددت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما وجهت بضرورة استمرار أعمال النظافة، وتطهير دورات المياه، و حجرات الدراسة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، مشيرة بأنها لن تسمح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط داخل المدارس وتقديم أفضل خدمة تعليمية.