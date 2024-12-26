بعد تعدد شكاوى انقطاع الخدمة.. محافظ أسوان يحيل مدير قطاع مياه الشرب للتحقيق

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إحالة مدير قطاع المياه بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، للتحقيق بعد تعدد الشكاوى من تكرار انقطاع مياه الشرب، عن بعض المناطق والأحياء السكنية.

وقرر المحافظ أيضا تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لها للتخفيف عن معاناة المواطنين المقيمين فى هذه المناطق، وخاصة مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وحى اللوتس (الإسكان المتميز ) وغيرها، مؤكداً على أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تقاعس فى أداء العمل الحكومي تجاه الخدمات والمرافق الأساسية.