نجاحات بارزة.. إنجازات جهاز شؤون البيئة بالشرقية خلال 2024

الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 320 منشأة صناعية وتنفيذ 5850 نشاط توعوي وتقييم 1460 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي، وفحص 215 شكوى بيئية وتنفيذ 102 حملة لفحص عوادم 11250 سيارة تعمل بالبنزين والسولار.

أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2024 تأتي كالتالي:

التفتيش على 320 منشأة صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

في مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لعدد 1460 نشاط، لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي أ- ب وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

كما نظمت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 5850 نشاط توعوي ما بين ندوات توعوية، ورش عمل وحملات توعية في مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة المرأة، الشباب، المزارعين، العاملين بالجهات الحكومية، طلبة المدارس والجامعات، وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية الوحدات المحلية، التربية والتعليم، الزراعة، الصحة، الشباب والرياضة، قصر الثقافة.

عل من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها التغيرات المناخية، تلوث الهواء، المخلفات الصلبة والخطرة، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، الحد من استخدام البلاستيك، كيفية التعامل مع المخلفات الزراعية، خطورة حرق قش الأرز.

واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص 215 شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة الماء، الهواء، تم أخذ 105 عينة مياه من مخلفات المنشآت الصناعية و180 عينة هواء لقياس نسب الملوثات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تنفيذ عدد 102 حملة لفحص عوادم 11250 سيارة بمركزي الزقازيق وبلبيس تبين مخالفة 1009 سيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.

من جانبه أشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إلى القيام الجهاز بعدة إجراءات أثناء موسم حصاد قش الأرز للقضاء على السحابة السوداء كالتالى:-

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يومياً على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية وفقا لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة، وتحرير 786 محضر مخالفة بيئية والعرض على السلطة المختصة.

تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح عدد 139 موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وتم تجميع 148535 طن قش الأرز من بداية الحصاد.

التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير معدات زراعية مكابس وجرارات زراعية بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسه والاستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على 180 فاخورة بنطاق مركز الزقازيق ومنيا القمح، بالإضافة للمرور على 12 مسبك بنطاق مركز الزقازيق، فضلاً عن المرور على 7 مصانع طوب بنطاق مركز ههيا، وتبين توقفهم جميعاً عن العمل تنفيذاً لقرار محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

المرور على 277 مكمورة فحم نباتى بنطاق مركزى بلبيس ومنيا القمح، حيث تبين توقف 262 مكمورة عن العمل، ومخالفة عدد 15 مكمورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على 14 مقلب ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية، وذلك للسيطرة على أي اشتعالات ذاتية أو انبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.