ترقية 21 عضو هيئة تدريس.. من هم مرشحو جامعة الإسكندرية لجوائز الدولة؟- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

وافق مجلس جامعة الإسكندرية على ترشيح 4 أساتذة لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2024، و4 أساتذة لجوائز الدولة من وزارة الثقافة لعام 2025.

ورشحت الجامعة لجوائز البحث العلمي كل من الدكتور سعيد الخامي، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة لجائزة النيل في العلوم "فرع العلوم الهندسية"، والدكتور شريف قنديل، الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لجائزة النيل في "العلوم التكنولوجية المتقدمة".

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الأربعاء، جرى ترشيح كل من الدكتور عبد الفتاح محمد السيد يوسف، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية، والدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم، لجائزة الرواد في العلوم الأساسية.

كما وافق المجلس على ترشيح 4 أساتذة لجوائز الدولة من وزارة الثقافة لعام 2025 وهم كل من الدكتور طارق رجب، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة، لجائزة النيل للمبدعين المصريين في الفنون، والدكتور فوزي سعد، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في الآداب.

وشملت الترشيحات كل من الدكتورة منى عبد الغنى حجاج، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والدكتورة منى محمد غريب، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة للتفوق في الفنون.

يشار إلى أن مجلس جامعة الإسكندرية وافق على ترقية 21 عضو هيئة تدريس، 6 إلى وظيفة أستاذ، 15 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 25 مدرس، ومنح 81 درجة دكتوراه، و160 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.