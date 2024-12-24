كانوا رايحين عزاء.. مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الدايدمون فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب والجثامين إلى أقرب مستشفى.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة يشير إلى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الدايدمون فاقوس. وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة كانت تستقلها 4 أفراد، السائق و3 آخرين. أصيب السائق بكسور وجروح بينما توفي باقي ركاب السيارة.

وقال شهود عيان لمصراوي إن المتوفين الثلاثة يقيمون بعزبة السلطان غريب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية والقرين، وكانوا رفقة السائق في طريقهم لتأدية واجب عزاء. وانقلبت السيارة ما أدى إلى مصرع وإصابة الركاب.

وينشر "مصراوي" أسماء ضحايا الحادث: صباح ح.ع. 63 عامًا، ربة منزل، زكريا.ع.م. 62 عامًا، موظف على المعاش بالإدارة الصحية، ويقيمان بعزبة السلطان غريب بمركز أبو كبير، وسماح.ع.ي. 50 عامًا، ربة منزل، تقيم في القرين، فيما أصيب السائق محمد.ال.م، الذي يقيم في القرين.

تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والانتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم، بينما يتابع الأطباء حالة السائق المصاب.