وفاة طالبة أزهرية في القليوبية إثر أزمة قلبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سادت حالة من الحزن العميق بين أهالي مدينة أبو زعبل وصفحات التواصل الاجتماعي، إثر وفاة الطالبة "صفاء أحمد" بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، في معهد فتيات أبو زعبل الإعدادي الثانوي بمحافظة القليوبية، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة داخل منزلها أمس. وقد تم تشييع جثمانها إلى مقابر الأسرة في جنازة مهيبة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين أقاربها وصديقاتها في المعهد.

من جانبها، نعت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، برئاسة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية، الفقيدة، معربة عن خالص التعازي لأسرتها، داعيةً لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

وأكد أصدقاء الطالبة "صفاء" أنها كانت محبوبة من الجميع، وكانت دائمًا تخدم الآخرين من كبار وصغار، فيما شارك مئات الأشخاص في تشييع جنازتها، في مشهد يعكس الصدمة الكبيرة التي أصابت أصدقائها في المعهد والمراحل التعليمية السابقة.