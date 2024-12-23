الليل وحظائر الماشية مُرعبة في "الجريدات".. ماذا يحدث شمالي سوهاج؟

تحرير 78 محضرًا في حملة صحية على المنشآت الغذائية برأس سدر (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

اشتكى أهالي نجوع السيراميد والخير والنجار بقرية الجريدات التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج من هجوم الذئاب على حظائر الأغنام والماعز، التي التهمت أعدادًا منها، ما كبد المواطنين خسائر مادية كبيرة.

السكان ناشدوا الجهات المعنية لتقديم الدعم لهم، خصوصًا في ظل حالة من الرعب والخوف تسيطر عليهم بسبب تلك الحيوانات المفترسة.

قال العم محمود محمد، أحد أهالي نجع الخير، إنه يعيش حالة من القلق المستمر بسبب هجوم الذئاب على حظائر الماشية، مشيرًا إلى أن تلك الحيوانات بدأت تظهر في القرية مع حلول فصل الشتاء.

وأضاف أنه أصبح يخشى الخروج ليلًا لتفقد ماشيته خوفًا من هجوم الذئاب التي تظهر في شوارع القرية قرب منتصف الليل.

وأوضح عماد السيد، أحد أهالي نجع السيراميد، أن الذئاب هاجمت حظيرته قبل يومين وافترست ثلاث رؤوس ماعز حوامل، بينما أصابت العديد من الحيوانات الأخرى.

وقال إن شوارع القرية مظلمة تمامًا بسبب عدم وجود إضاءة في الأعمدة منذ سنوات، مما يزيد من الخوف من هذه الحيوانات المفترسة.

من جهته، أضاف خالد عبده، أحد الأهالي، أن الذئاب هاجمت 23 رأس ماعز وأغنام، فضلًا عن نهش ثلاث دواب كانت أمام منازل أصحابها، مما أدى إلى نفوقها. وأكد أنه بسبب هذه الهجمات، لا يجرؤ أحد على الخروج ليلًا للقيام بأي أعمال مثل ري الأراضي الزراعية.

يبقى أمل الجميع في القرية وأهالي النجوع الثلاثة في تدخل المسؤولين لمعالجة الأزمة، سواء من خلال القضاء على الذئاب أو توفير إضاءة في الشوارع لضمان سلامتهم.