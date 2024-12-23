لمدة 5 أيام.. توقف حركة الملاحة في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس في كفر الشيخ، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ولمدة 5 أيام لحين تحسن الأحوال الجوية، نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من هيئة ميناء البرلس بشأن توقف حركة الملاحة بالميناء، وعزوف قوارب الصيد عن العمل فيما تعرف بـ "السروح" بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة البحرية بسبب شدة الرياح.

وكانت محافظة كفر الشيخ، تعرضت لهبوب رياح شديدة على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ الصباح الباكر، فيما تتلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات اخطارات على مدار الساعة من مسئولي الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.