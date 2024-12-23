حريق بمطعم شهير في كارفور بالإسكندرية.. والمعاينة تكشف السبب - صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سيطرت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم الاثنين، على حريق نشب بمطعم شهير داخل مركز سيتي سنتر التجاري "كارفور" بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق محدود بمطعم داخل كارفور محرم بك.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق داخل غرفة تحتوي على فحم داخل مطعم "جابي" في كارفور.

وكشفت المعاينة أن المطعم كان مغلقًا ولا يوجد أشخاص داخله وقت نشوب الحريق، وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي أنحاء المطعم.

فيما أكدت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.