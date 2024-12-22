مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، تحت إشراف وكيل الوزارة محمد إبراهيم دسوقي، عن جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي ستبدأ في 11 يناير 2025.

المرحلة الابتدائية:

الصف الثالث الابتدائي: تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير بمادة اللغة الإنجليزية وتنتهي يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

الصف الرابع الابتدائي: تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير بمادة الرياضيات وتنتهي يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

الصف الخامس الابتدائي: تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

الصف السادس الابتدائي: تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير بمادة الدراسات الاجتماعية وتنتهي يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

المدارس الرسمية للغات والخاصة:

تبدأ امتحانات مواد المهارات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الخميس 2 يناير حتى الأحد 5 يناير 2025.

المرحلة الإعدادية:

الصف الأول والثاني الإعدادي: تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم الخميس 16 يناير 2025.

الصف الثالث الإعدادي: تبدأ الامتحانات يوم السبت 18 يناير بمادة اللغة العربية وتنتهي يوم الخميس 23 يناير 2025.

كما تبدأ امتحانات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للمرحلة الإعدادية يوم السبت 4 يناير، وتنتهي يوم الأحد 5 يناير 2025.