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غدًا قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمدينة طور سيناء

06:55 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء صيانة الدورية المبرمجة.

وأوضحت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه من المقرر أن يجري برنامج الصيانة الدورية بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 عصرا.

وأشار البيان إلى، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق وهم: الوادي شارع الجزارين، ال 30 وحدة بالوادي، ال 60 وحدة بالوادي، محطة رافع مياه الشرب بالوادي، و ال60 وحدة الجهتين الشرقية والغربية والمحلات والمخابز والمدارس بهذه المناطق.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

صيانة الكهرباء انقطاع الكهرباء طور سيناء
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