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بالأسماء.. 10 مصابين في انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

03:29 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

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المنيا-جمال محمد:

أصيب 10 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الجمعة ، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل المنيا الجديدة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة تمناية، ووقوع عدد من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة وتبين إصابة 10 أشخاص وهم: محمد نجيب سليمان 37 سنة، وشقيقتيه سميرة، 27 سنة، ونورا، 51 سنة، وفاتن صلاح حسن، 28 سنة.

كما أصيب : هيميان محمد نجيب، 8 سنوات، وشقيقها 3 سنوات، ورجب عمر فتحي، 5 سنوات، ومليكة علاء عليان، 4 سنوات، وبسمة علاء عليان، 7 سنوات، وكيان علاء عليان، شهرين، مقيمين جميعا بمحافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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