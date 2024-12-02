محافظ بورسعيد: رئيس الوزراء يزور المحافظة قريباً لوضع حلول لعدة قضايا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أن المحافظة ستستقبل قريبًا زيارة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من قضايا المحافظة على الطبيعة، ووضع الحلول اللازمة لها.

وفي بيان له، ناشد المحافظ أبناء بورسعيد بالتعاون ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة المدينة. وأشار إلى أنه جارٍ الاتفاق مع منظومة وشركاء جدد لتولي وإدارة مشروع النظافة بما يؤدي إلى طفرة إيجابية يشعر بها المواطنون.

وأكد أن هناك برنامجًا حافلًا من الافتتاحات والفعاليات خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مشيرًا إلى أن جميع ملفات القضايا والمشروعات التي تمس حياة أبناء المحافظة تشهد جهودًا متواصلة، سواء على المستوى المحلي أو من خلال التواصل مع المسؤولين في الحكومة لإيجاد حلول عاجلة لها. وأوضح أنه ستكون هناك أخبار طيبة قريبًا في العديد من الملفات التي تهم الرأي العام بالمحافظة.