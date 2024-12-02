بالصور.. ضبط أغذية فاسدة و سجائر مجهولة المصدر في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نظم جهاز حماية المستهلك ببني سويف بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة، حملة مكبرة على عدد من المحلات والمنشآت التجارية، بهدف مواجهة كافة صور الغش التجاري، واحتكار السلع، والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها.

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع فريق مراقبة الأغذية بإدارة إهناسيا الصحية، من ضبط 9 عبوات عسل أسود زنة العبوة 2 كيلو جرام، و 10 كيلو جرامات زبدة صفراء، و 22 برطمان مخلل ليمون، و 12 كيلو جرام كفته وكبدة مجمدة، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط 280 علبة سجائر مجهولة المصدر للبيع والتداول، لدى أحد التجار بمركز ناصر شمال المحافظة، جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.