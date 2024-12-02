جثة و 10 مصابين.. حصيلة حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص فى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي بمركز دمنهور في محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 10 أشخاص آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

نقل سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى نفسه، وتحرر محضر بالواقعة.