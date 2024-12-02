حملة في الأقصر لضبط عربات الحنطور المخالفة -صور

الأقصر- محمد محروس:

شن مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، حملات مكبرة، لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع المدينة، مما أسفر عن التحفظ علي عدد (2) عربة حنطور مخالفة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هناك تعليمات مشددة من محافظ الأقصر باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم إرتداء الحفاضات للخيل، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة.



في سياق آخر قام رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة الأماكن المخصصة لأصحاب عربات الطعام المتنقلة، مشدداً على ضرورة عدم التعدي على الطريق العام، أو التأثير على الحركة المرورية وانسيابية الشارع والحفاظ على نظافة المكان بصفة مستمرة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .