للمرة الثالثة.. ألمانية تزور الأطفال مرضى السرطان في الأقصر وتوزع عليهم هدايا

الأقصر-محمد محروس:

حرصت السائحة الألمانية "إنكا" على زيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك للمرة الثالثة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وقدمت "إنكا" هدايا للأطفال المرضى عبارة عن مشغولات يدوية حيث تجمع الأطفال حولها للحصول على الهدايا والمشغولات اليدوية التي تصنعها لهم في جو من البهجة والسعادة.

كما تحرص السائحة الألمانية، على مواصلة مشوار الدعم للأطفال مرضى السرطان من خلال تشجيع الألمان على المساهمة في دعم محاربين السرطان، من خلال عمل جمعية أصدقاء مرضى شفاء الأورمان بميونيخ، بجانب حرصها على مواصلة مشوارها في دعم الأطفال مرضى السرطان.

ومن جانبها قدمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان إلى الألمانية إنكا درعا خيريا على مجهوداتها في دعم الأطفال مرضى السرطان، وتكرار الزيارات الشهرية لهم وتقديم الدعم والهدايا والألعاب.

وتحرص إنكا على زيارة المستشفى شهريا لدعم الأطفال مرضى السرطان خلال رحلتهم العلاجية بالمستشفى، واستطاعت إنكا جذب انتباه الأطفال المرضى الذين يتجمعون حولها وهى تصنع لهم مشغولات يدوية تهديها للأطفال وتلتقط معهم الصور التذكارية لدعمهم معنويا خلال رحلتهم العلاجية والشد من أزرهم والحديث مع ذويهم لرفع معنوياتهم والتخفيف عنهم، و التى أهدت كل الاطفال مشغولات يدوية.

ومن جانبه ، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للسيدة إنكا التي تأتي شهريا، على ما تقوم به مع الأطفال مرضى السرطان ، ودعمهم بطريقة جديدة بإهداء المشغولات اليدوية التي أنتجتها لهم، وهى ما تعد لفتة إنسانية تساهم في رسم الابتسامة على وجوه المرضى ودعمهم في رحلتهم العلاجية.