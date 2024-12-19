يوم أسود على طريق الموت.. 14 جثة و11 مصابا في 24 ساعة بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد طريق "أسيوط - ديروط" يومًا مروعًا مليئًا بالحوادث المأساوية، التي أودت بحياة 14 شخصًا وأصابت 11 آخرين خلال 24 ساعة فقط، ما يعكس الحاجة الملحة لتحسين معايير الأمان على هذا الطريق الحيوي الذي بات يُعرف بـ"طريق الموت".

الحادث الأول وقع عندما اصطدمت سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل على الطريق الزراعي بمركز القوصية، بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، ما أسفر عن وفاة 13 شخصا.

لم تمض ساعات حتى شهد نفس الطريق حادثًا آخر بعد انقلاب سيارة نقل ركاب صغيرة كانت تقل عمالاً عائدين من عملهم، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 9 بجروح خطيرة.

جرى نقل 7 جثث لمستشفى القوصية ونقل 4 جثث لمستشفى منفلوط وجثتين بمستشفى ديروط، وسط حالة من الحزن والغضب بين الأهالي، الذين طالبوا بتدخل عاجل من الجهات المختصة لتحسين حالة الطريق وتطبيق إجراءات صارمة للحد من الحوادث المتكررة.

تتكرر الحوادث بنفس السيناريو المأساوي، وكأن هناك لعنة حلت على هذا الطريق؛ لعدة أسباب لعل أبرزها تأخر مشروع ازدواج الطريق الذي طال انتظاره، وغياب أبسط وسائل السلامة كالمطبات الصناعية والإشارات المرورية، بالإضافة إلى تهالك طبقة الأسفلت التي تزيد من صعوبة التحكم في المركبات، كلها عوامل تتضافر لتجعل من القيادة على هذا الطريق مغامرة محفوفة بالمخاطر.

"إلى متى سيستمر هذا الإهمال؟" يتساءل أهالي مراكز شمال أسيوط "ديروط والقوصية ومنفلوط" بغضب وحسرة، "أليس من حقنا أن نسلك طرقًا آمنة؟ أليس من حقنا أن نعود إلى بيوتنا سالمين؟".

مطالب الأهالي واضحة ومحددة: الإسراع في إنجاز مشروع ازدواج الطريق، صيانة الطرق وإعادة تأهيلها، وضع مطبات صناعية وعلامات إرشادية، وتكثيف الرقابة المرورية؛ هذه الإجراءات البسيطة قد تنقذ أرواحًا كثيرة وتخفف من معاناة عائلات بأكملها.

وأعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استلام وتشغيل 7 وحدات إسعاف جديدة على الطريق الزراعي "أسيوط – القاهرة"، بالإضافة إلى 5 وحدات إسعاف لتعزيز التغطية الإسعافية للمحاور الجديدة (محور ديروط - محور منفلوط) والقرى المجاورة لهما، وكذلك امتداد محور طما الغنايم والصحراوي الغربي في نطاق أسيوط والقرى المجاورة له.

يهدف هذا الإجراء إلى تقليل زمن الاستجابة للحوادث ليصبح من 4 إلى 5 دقائق فقط، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه استجابة سريعة لطلبات المواطنين، وللتخفيف من آثار الحوادث المتكررة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط"، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لاستلام وتشغيل 7 وحدات إسعاف جديدة على الطريق الزراعي الرئيسي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأكد المحافظ أنه تم تدعيم مرفق الإسعاف بالمحافظة بـ33 سيارة إسعاف حديثة مجهزة "عناية مركزة" ضمن مشروعات "حياة كريمة"، مما رفع عدد سيارات أسطول مرفق الإسعاف بالمحافظة إلى 128 سيارة موزعة على كافة قرى ومراكز المحافظة، لخدمة أهالي المحافظة وجميع المسافرين على الطرق الرئيسية الخارجية والداخلية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري تنفيذ مشروع رصف وازدواج طريق "أسيوط - ديروط الزراعي"، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير الطرق لتسهيل النقل والانتقال، ومنع الحوادث المتكررة على الطريق.

اقرأ أيضا:

جثة و7 مصابين في حادث مروع على طريق أسيوط الزراعي

13 جثة.. أسماء ضحايا طريق القوصية في أسيوط

13 جثة ومصابان..ميكروباص يتحول إلى حطام في حادث تصادم مروع بأسيوط (صور)

بالصور- مصرع 13 مواطنًا في تصادم مروع بين سيارة نقل وميكروباص بأسيوط