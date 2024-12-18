جثة و7 مصابين في حادث مروع على طريق أسيوط الزراعي

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين وقع على طريق أسيوط الزراعي ناحية عزبة الدارين بقرية منقباد.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي ناحية عزبة الدارين ووجود وفيات ومصابي.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل محملة بالبطاطس وسيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

جرى الجثة إلى مشرحة مستشفى علوان، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وجرى العرض على النيابة.