13 جثة.. أسماء ضحايا طريق القوصية في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت بميكروباص على طريق القوصية الزراعي أمام محطة بنزين النيل.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز القوصية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الزراعي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين مصرع 13 شخصًا، هم:

سعيد ثابت أبو الخير (24 عامًا) من مركز ديروط.

هيثم مكارم محمد (23 عامًا) - عبد الرحيم علي السيد (34 عامًا) من مركز منفلوط - أحمد رمضان عطية (33 عامًا) من مركز منفلوط.

كما ضمت القائمة: إيمان محمد محمدين (40 عامًا) من مركز القوصية - سيد عبد المحسن عبد الوهاب (49 عامًا) من مركز القوصية - كامل محمد كامل (45 عامًا) من مركز القوصية.

ولقي مصرعه أيضًا: حمد محمد عبد الوهاب (18 عامًا) من مركز القوصية - بيترا أشرف نبيل (26 عامًا) من مركز القوصية - حمدان فرغلي محمدين (72 عامًا) من مركز منفلوط. بالإضافة إلى 3 جثث مجهولة الهوية.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:

عبد الرحيم صلاح محمد (24 عامًا) في حالة غيبوبة تامة - ماجد عزيز إسكندر (42 عامًا) في حالة غيبوبة تامة.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.