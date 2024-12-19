لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

احتفالًا بيومها الدولي.. متحف شرم الشيخ ينظم معرض "فنون اللغة العربية"- صور

02:57 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    معرض مؤقت بمتحف شرم الشيخ
  • عرض 4 صورة
    المعرض المؤقت
  • عرض 4 صورة
    بعض المخطوطات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح متحف شرم الشيخ، أمس الأربعاء، معرضًا مؤقتًا بعنوان "فنون اللغة العربية" في إطار الاحتفال باليوم الدولي للغة العربية الذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على جمال وغنى اللغة العربية من خلال عرض 3 قطع تعكس تاريخ وتنوع بعض خطوط اللغة العربية.

وأضاف أن القطع المعروضة تتضمن تجميعة خزفية من بلاطتين مثبتتين داخل إطار خشبي، عليهما كتابة باللغة العربية بخط الثلث، وصفحة ختامية لمخطوط "حرد المتن - قيد النسخ"، بها كتابة داخل مساحة مستطيلة رأسية باللغة العربية والفارسية بخط النسخ وتنتهي بتوقيع الخطاط.

وتابع: إضافة إلى إحدى الشهادات الخاصة بالدراسة الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية المصرية وموقع عليها توقيع لصاحب الشهادة باللغة العربية.

وأكد أن المعرض يبرز الهوية الثقافية العربية، ويعكس أهمية اللغة العربية وتنوع خطوطها كأداة للتواصل والفنون، ويوفر للزائرين فرصة استثنائية للتفاعل مع التراث العربي.

شرم الشيخ متحف شرم الشيخ ينظم معرض فنون اللغة العربية اللغة العربية اليوم العالمي للغة العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان