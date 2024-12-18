دموع على ضفاف القضابة.. البحث مستمر عن جثمان الطفل "فهد" في الغربية

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الغربية - مروة شاهين:

تكثف قوات الإنقاذ النهري، بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، لليوم الثاني على التوالي من جهودها، لانتشال جثة طفل من داخل ترعة القضابة، بعد أن لقي مصرعه غرقا داخلها.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ بغرق طفل يبلغ من العمر عامين بترعة القضابة المارة بذات الناحية أمام منزله.

انتقلت قوة أمنية وقوات الإنقاذ النهري، إلى محل الواقعة، وتبين غرق طفل يدعى "فهد. ج. ق" ويبلغ من العمر عامان، داخل ترعة القضابة، المارة أمام المنزل، وتجري عمليات تمشيط واسعة، للعثور على الجثمان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.