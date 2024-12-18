جامعة بني سويف الأهلية تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، الإنتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة المناسبات الدينية، والوطنية، والرسمية خلال وضع جداول الإمتحانات.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الشؤون الأكاديمية بالجامعة بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، النائب الأكاديمي للجامعة، و عمداء القطاعات، ومديري البرامج الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أنه جرى الإنتهاء من تجهيز القاعات، واللجان، والمعامل، لاستقبال الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودقة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تضمن لهم أداء الامتحانات في أجواء من الشفافية والانضباط، مع الإلتزام الكامل باللوائح المنظمة لعملية سير الامتحانات، وتطبيق معايير الجودة طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أهمية توفير كافة سبل الدعم الإداري والفني للطلاب، في إطار جهود إدارة الجامعة لتيسير العملية التعليمية بما يحقق مصلحة الطلاب.