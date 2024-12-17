سكرتير عام محافظة سوهاج يسلم نموذج 8 تصالح للمواطنين بحي الكوثر (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

سلم اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، اليوم الثلاثاء، 14 نموذج "8 تصالح" للمواطنين من أهالي حي الكوثر، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور فريدة سلام، رئيس حي الكوثر.

وأشار السكرتير العام لمحافظة سوهاج إلى أن تسليم نموذج 8 تصالح يتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم، ويتيح لهم توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، بالإضافة إلى ضمان عدم تعرضهم لأي موجات إزالة. كما أكد على استمرار بحث المشكلات التي تقدم بها المواطنون الذين أنهوا ملفات التصالح، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولفت "عبدالجابر" إلى التزام الوحدات المحلية بتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات محافظ سوهاج، مع التأكيد على سرعة الإنجاز في ملف التصالح، لما له من دور في استقرار أوضاع الملكية للمواطنين، مع مراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت.