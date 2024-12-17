محافظ المنيا يبحث مع رئيس الغرفة التجارية تجهيزات افتتاح السوق الحضاري الجديد

المنيا- جمال محمد:

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مع المحاسب أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، التجهيزات النهائية لإدخال الخدمة قريباً لعدد من المحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف بمنطقة ماقوسة بحي غرب مدينة المنيا، بهدف إقامة سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية إلى جانب الشراكة مع البنك الأهلي المصري، لتوفير التمويل والدعم المالي للمنتفعين، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز حركة التجارة وتنظيمها داخل المحافظة.

وأوضح كدواني أن المنطقة التجارية الجديدة تضم 364 شادراً و14 ثلاجة خضار وفاكهة، مؤكدًا أن افتتاح السوق سيمثل نقلة نوعية لحركة التجارة والتسوق، ويسهم في تخفيف الزحام والضغط المروري بوسط المدينة، ويوفر بيئة صحية وآمنة لحركة البيع والشراء داخل المدينة.

كما أشار المحافظ إلى أن السوق الجديد يجسد رؤية المحافظة في القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء مشروعات حضارية تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل جديدة، مع ضمان توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع واستدامته.