نائب محافظ أسوان يشهد احتفال تكريم المعلمين المثاليين السنوي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شهد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال السنوي لتكريم المعلمات والمعلمين المثاليين على مستوى المحافظة، بمشاركة اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وخلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والدكتور السيد علي خليفة، النقيب العام للزراعيين ورئيس اتحاد الزراعيين الأفارقة، بالإضافة إلى ياسين عبد الصبور، نقيب المعلمين بأسوان، والمهندس محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم.

تقدير لدور المعلمين

أكد نائب المحافظ، المهندس عمرو لاشين، أن تكريم المعلمين يعد تقديرًا مستحقًا لدورهم الريادي في بناء الإنسان وتشكيل وعي الطلاب، باعتبارهم صناع الأمل وأساس التنمية في المجتمع.

وأشار إلى تقدير محافظة أسوان واعتزازها بكافة الكيانات النقابية والمجتمعية التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين. وأوضح أن نقابة المعلمين تلعب دورًا بارزًا في دعم العملية التعليمية، مما يساهم في تحقيق التكاتف والتنسيق الكامل مع المحافظة لضمان توجيه العملية التعليمية بالشكل الأمثل.

دور نقابة الزراعيين

من جانبه، أشاد نائب المحافظ بالدور الرائد لنقابة الزراعيين في تحقيق طفرة في مجالات التنمية الزراعية والحيوانية، بالتعاون مع وزارة الزراعة. وأوضح أن النقابة تساهم في تنظيم قوافل بيطرية تهدف لتوفير الرعاية اللازمة للثروة الحيوانية، بجانب برامج التوعية للمزارعين لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

الختام وتكريم المعلمين

اختُتمت فعاليات الاحتفال بتبادل الدروع بين نائب المحافظ والسكرتير العام ونقباء المعلمين والزراعيين. كما أُجريت قرعة علنية لاختيار عدد من رحلات العمرة المقدمة من نقابة المعلمين، وتوزيعها على المعلمين المثاليين، والأمهات المثاليات، وحافظات القرآن الكريم.