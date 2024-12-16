الأبنية التعليمية تنتهي من تجهيز 11 مدرسة بالأقصر -صور

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الأقصر-محمد محروس:

أزاح المهندس عصام الدين شحات خليل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية – منطقة الأقصر، الستار عن المشروعات التي نفذتها الهيئة على مدار عام 2024 ، والتى تنوعت ما بين إنشاءات جديدة وصيانة وإحلال للأثاث.

وأضاف أن خطة الإنشاءات تضمنت العمل فى إنشاء 23 مدرسة ومبنى مديرية التربية والتعليم بعدد 387 فصلا وبتكلفة 314.2 مليون جنيهاً، كما تم الانتهاء من تجهيز عدد 11 مدرسة ودخلت الخدمة العام الدراسى الحالى بعدد 159 فصلا وتكلفة 88.50 مليون جنيه.

وأشار إلى استكمال طرح خطة 2024 / 2025 بعدد 33 مدرسة تشمل 487 فصلا، وتنفيذ إجراءات تسليم المواقع لعدد 5 مدارس بعدد 74 فصلا بتكلفة إجمالية 174.00 مليون منهم المدرسة اليابانية بالقرنة بتكلفة 105.00 مليون جنيهاً.



وعن أعمال خطة الصيانة، أوضح مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جارٍ تجهيز طرح خطة الصيانة للتنفيذ خلال إجازة نهاية العام وتخصيص 108 مليون جنيهاً لتنفيذ أعمال خطة الصيانة.



وأشار خليل، إلى أن خطة إحلال الأثاث شملت تدعيم مدارس المحافظة بعدد 1200 مقعد لإحلال المقاعد القديمة واستيعاب الكثافات الزائدة.