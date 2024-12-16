سانت كاترين تستقبل 1200 سائح من مختلف جنسيات العالم -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم لزيارة المقاصد السياحية الدينية والأثرية التي تتميز بها المدينة، والاستمتاع بأجواءها الشتوية الفريدة، وطبيعتها الروحانية.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد إقبالا سياحيا كبيرا تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس، مشيرا إلى أن حركة الرواج السياحي التي تشهدها المنتجعات السياحية بمدن خليج العقبة السياحية " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" تنعكس بشكل إيجابي على حركة السياحة بالمدينة، كون السائحين الوافدين على هذه المنتجعات من عشاق الطبيعة يجدون في صحراء كاترين وجبالها ملازًا للاسترخاء، والاستمتاع بزيارة الدير والتعرف على المزارات السياحية المتنوعة به.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه على الرغم من شدة برودة الطقس إلا ان المدينة استقبلت اليوم 1200 سائح من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بأجوائها الشتوية، وصعود جبل موسى،والبقاء على قمته حتى الصباح، للاستمتاع بمشهد تعانق السحب مع قمم الجبال، ومعاناة الشمس مع السحب حتى شروق الشمس.

وأوضح أن دير سانت كاترين يفتح أبوابه لاستقبال السائحين يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا، ويوجد به العديد من المرشدين السياحيين لشرح وتوضيح المناطق الأثرية التي يزخر بها الدير، وإبراز التاريخ الأثري للدير.