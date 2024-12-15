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الأقصر تستعد لاستضافة بطولة سباق الهجن 4 يناير المقبل

02:36 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر (3)
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الأقصر-محمد محروس:

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، العمدة علاء راجح أمين عام حزب حماة الوطن بالأقصر، والشيخ عيد حمدان رئيس قطاع سيناء لحزب حماة الوطن والاتحاد المصري للهجن ونائب رئيس الاتحاد الافريقي، ومحمد جمال رئيس لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد المصري للهجن والمتحدث الاعلامي للاتحاد، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم بطولة سباق الهجن بمضمار حاجر المساوية بمركز إسنا، والتي من المقرر أن تعقد يوم 4 يناير 2025.

وأوضح "راجح" أن البطولة التنشيطية تقام بمشاركة 15 قبيلة في سيناء تهتم بسباقات الهجن، مشيرا إلى مشاركة 9 محافظات وهي: الأقصر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، ومن المقرر أن يحضر السباق 30 شخصية ضيوف شرف من المهتمين بالتراث من الدول العربية.

وأضاف أن الإبل التى تشارك فى السباق، تتميز أنها أصيلة، من نسل السلالات العربية المؤصلة، وتتصف بصفات تؤهلها للجري السريع، وتتميز بأنها ذات سنام واحد ورقبة طويلة، وأكتاف وأرجل قوية، ونحافة الجسم والرشاقة وخفة الحركة وسرعة الجري والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب.

عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بطولة سباق الهجن حزب حماة الوطن
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