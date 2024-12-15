7 أيام فقط.. محافظ المنيا يكشف حصيلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية -صور

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، إزالة 335 حالة تعدٍ بمراكز المحافظة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، منذ انطلاقها في 7 ديسمبر الجاري.

وأضاف المحافظ، أن الإزالات شملت 134 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و 187 حالة على الأراضي الزراعية، و14 حالة بناء داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفق الجدول الزمني المعد لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات للتصدي لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي.

يُذكر أن الموجة الـ24 شملت ثلاث مراحل، وبدأت المرحلة الأولى من 12 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وتلتها المرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، بينما انطلقت المرحلة الثالثة في 7 ديسمبر وتستمر حتى 27 ديسمبر الجاري.