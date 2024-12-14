بالأسماء.. جثة و8 مصابين في حادث مروع على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، إثر انقلاب ميكروباص، على الطريق الصحراوى الغربي، اليوم السبت، بالقرب من مدينة العدوة، شمالي غرب محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، ومصرع شخص وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "محمد سالم مختار" 25 سنة، عامل، مقيم محافظة الفيوم، كما أصيب 8 آخرين وهم: ناجي شعبان محمد، 38 سنة، سامح خميس سليمان، 19 سنة، إبراهيم سالم عبده بخيت، 19 سنة، حسام شعبان جلاب، 20 سنة، مقيمين بمحافظة بني سويف، زينب محمد بدوى، 65 سنة، مقيمة بأبوقرقاص، أحمد ماضي محمود، 15 سنة، محمد عبد الستار محمود، 21 سنة، معتز محي شحاته، 15 سنه، مقيمين بالفيوم، جميعهم مصابون بكسور وكدمات متنوعة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العدوة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.