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ورشة عمل لطلاب المدرسة اليابانية بمركز السويس الاستكشافي للعلوم -صور

09:42 م الجمعة 13 ديسمبر 2024
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    تجربة علمية ممتعة للطلاب بالمركز الاستكشافي
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    طلاب اليابانية بمركز السويس الاستكشافي
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    طلاب اليابانية خلال فعاليات استكشاف الروبوتات
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السويس - حسام الدين أحمد:

نظم مركز السويس الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، ورشة عمل إبداعية لطلاب المدرسة المصرية اليابانية بالسويس، واستهدفت الورشة وضع تصميم LEGO Robots وتعليم أساسيات Arduino.

وركزت الورشة على تقديم تجربة تعليمية ممتعة للمشاركين، حيث يتعلم الطلاب تصميم وبرمجة الروبوتات باستخدام أدوات LEGO الحديثة، إلى جانب فهم أساسيات الإلكترونيات والبرمجة باستخدام برنامج Arduino، واستكشاف الطلاب عالم الروبوتات وتطوير مهارات جديدة في أجواء تفاعلية وحماسية.

وشارك في الفاعلية أميرة محمد ومنال حربى مسئولي قاعة الإلكترونيات الروبوت، بإشراف عام مديرة المركز دكتورة عبير الزغبي.

ورشة عمل السويس المدرسة اليابانية
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