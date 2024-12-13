العثور على طفل حديث الولادة بجوار مقابر قرية البهنسا فى المنيا -صور

المنيا-جمال محمد:

عثر أهالي قرية البهنسا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، على طفل حديث الولادة، ملقى بالقرب من مقابر القرية دون التعرف على أهله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار، تلقت بلاغاً من أهالي قرية البهنسا، بالعثور على طفل رضيع ملقى بمنطقة نائية بالقرب من المقابر.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وأخطرت إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة، وجرى توقيع الكشف على الطفل للتأكد من سلامته، والتجهيز لنقل لأحد دور الرعاية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف هوية والديه، ومرتكب الواقعة.