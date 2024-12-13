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خطأ قاتل أنهى حياة "حنين".. مصرع فتاة تناولت مياها مسومة في سوهاج

10:58 ص الجمعة 13 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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خطأ قاتل أنهى حياة "حنين".. مصرع فتاة تناولت مياها مسومة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها متأثرًة بإصابتها، عقب تناولها مياه مذاب بها مادة سامة، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة منمستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "حنين. م" 12 عامًا تلميذة مصابة بتسمم، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

أفاد والدها أنه أثناء تواجد ابنته المذكورة بالمنزل تناولت المياه المذاب بداخلها قرص لحفظ الغلال تمهيدًا لوضعه على الغلال، وذلك بطريق الخطأ، ما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها، ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خطأ قاتل مصرع فتاة مادة سامة محافظة سوهاج
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